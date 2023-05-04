Бельгійський дипломат українського походження, спеціальний радник посольства України у Бельгії (1992-1995) Зенон Коваль в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, коли Україна може вступити в НАТО.

"Бельгія дуже прагматична країна. Ми знаємо, що НАТО має 2 складові: політична і військова. Відносно політичної складової є певні критерії, щоб прийняти Україну в НАТО. Бельгія буде дивитися, чи прийняти Україну в НАТО. Але, думаю, що загально Україна багато вже зробила, щоб підійти під НАТО саме у військовому форматі. Україна та українське військо має єдиний досвід у Європі боротьби з росією і вона підлаштована під стандартами НАТО. Поки буде війна, Україна не стане членом НАТО", - каже він.

Він додав, "що основне для України, окрім подальшого членства в НАТО, це подальша підтримка України членами "Рамштайн".