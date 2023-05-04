З 2 травня в Україні працює Єдиний реєстр зниклих безвісти, куди вносять дані про всіх зниклих українців - як військовослужбовців, так і цивільних.

У реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо розшукуваних людей: ПІБ, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

Відповідно до закону України про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, такий реєстр має існувати. Він введений у дію з 2 травня для того, щоб накопичувати та централізувати інформацію про всіх осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, а також ефективно координувати дії поліції для того, щоб здійснювати розшук. Дані в системі оновлюються щоденно, якщо інформація додається, або якщо особа змінює статус, якщо її знаходять, скажімо. У рестраці накопичується інфомрація. Це в першу чергу персональні дані щодо розшукуваної особи, реєстарції, заяви, інформація в Єдиному обліку органів поліції, а саме в якому органі зберігається інформація, і де була внесена інформація. Відомості про кримінальні провадженя або судову справу, в рамках яких проводитться розшук, найменування територіального органу поліції. Хотів би зауважити, що необхідно надавати інфомрацію не тільки про себе, тобто заявника, який звертається за отриманням інформації. Також необхідно надавати інформацію про ступінь рідства з особою, яка зникла безвісти за особливих обставин. Проте велику кількість звернень ми отримуємо лише саму заяву без копій документів, які підтверджують ступінь рідства. На жаль, за такими заявами ми будемо надати відповіді про те, що необхідно додатково надати копії документів про ступінь рідства з особою, яка зникла безвісти. Це мають бути близькі родичі, коло яких чітко визначено законом. Після звернення, якщо інформація в реєстрі вже є, передбачено, що такий витяг, який підтверджуватиме статус зниклого, буде надаватися впродовж десяти днів. Якщо інформації в реєстрі ще немає і органи поліції ще не провели відповідну перевірку, витяг з реєстру надаватиметься впродовж 30 днів.

На підставі витягу люди зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сімʼї.

Крім того, за зниклою особою зберігається місце роботи та середня заробітна плата, а також інші пільги, які передбачені, що мають надаватися органами соціальної опіки.

На сьогодні в реєстрі вже перебувають 23 760 осіб, які зникли - і це перевірено - за особливих обставин з початку повномасштабної війни.