Сили Протиповітряної оборони не збивали в небі над Києвом 4 травня російську балістичну ракету. Про це заявив "Суспільному" речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Я вже спростував тисячу разів, ви мали б це бачити вчора. Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це.

Про ризик застосування балістичних ракет того дня попереджали у КМВА.



Портал Defence Express 5 травня повідомив, що у ніч на 4 травня над Києвом могли збити гіперзвукову ракету Х-47 "Кинжал". Такий висновок журналісти зробили ,спираючись на фото уламків ракети.

Після публікації в Повітряних силах порадили звертатися до Defence Express та КМВА "за додатковою актуальною, оперативною та достовірною інформацією, яку використає ворог у війні проти України".