Фото: прем'єр та перша леді з візитом у Британії (t.me/Denys_Smyhal)

Сьогодні, 5 травня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль скоординував з міністром оборони Британії Беном Воллесом кроки, необхідні для українського контрнаступу.

Про це повідомляє в Telegram-каналі прем'єр-міністр.

"У Великій Британії вже пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових. Сьогодні разом із міністром оборони Сполученого Королівства Беном Воллесом та першою леді України Оленою Зеленською ознайомились із процесом навчання чергової групи військових ЗСУ", - повідомив прем'єр.

Він повідомив, що разом з британським колегою вони скоординували кроки, необхідні для українського контрнаступу та для подальшого зміцнення обороноздатності України.