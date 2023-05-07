Коли Трійця в 2023 році: традиції та що не можна робити [ Редагувати ]
Одним з найважливіших християнських свят є Трійця, яка у 2023 році у християн східного обряду припадає на 4 червня. Цей день також називають Зелені святки або П'ятидесятниця на честь сходження Святого Духа і святкують на 50-й день після Великодня.
Християни західного обряду відзначать Трійцю на тиждень раніше, 28 травня. Причина різних дат у різниці між юліанським та григоріанським календарем.
Традиційно на трійцю прикрашають будинок травами та зеленими гілками, саме тому у народі його називають "Зелені свята". Зазвичай для прикраси будинку використовують лепешку, любисток, чебрець, полин. Образи прийнято прикрашати м'ятою та гілками берези.
Крім того, за старих часів на Трійцю засилали сватів. Вважалося, що якщо заручитися на Трійцю, а весілля зіграти на Покров (14 жовтня) життя подружжя буде щасливим.
Що не можна робити на Трійцю:
- займатися домашньою роботою та фізичною працею;
- шити, в'язати, вишивати;
- сваритися, конфліктувати та поганословити.
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