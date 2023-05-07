Міноборони висміяло знищення росіянами пам'ятника у Вовчанську [ Редагувати ]
Під час обстрілу Вовчанську Харківської області, російські окупанти знищили антикварний літак чехословацького виробництва Aero L-29 Delfin.
Про це пише в Twitter Міністерства оборони України.
"Літак НАТО був збитий росіянами. Обстріл знищив антикварний літак чехословацького виробництва Aero L-29 Delfin (Maya), встановлений на постаменті у Вовчанську Харківської області", - пише пресслужба.
Як іронізують в Міноборони, знищення пам'ятника, було стратегічно важливою ціллю для Кремля.
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