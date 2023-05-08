У боях за Бахмут загинув режисер, актор та керівник харківського дитячого театру "Казка" Дмитро Кравець. Про це повідомив голова Харківської обласної організації ВО "Свобода" Юрій Нехода.

"Я не воїн, можу лише допомогати побратимам, мотивувати їх та підтримувати" Так промовив Дмитро у останній розмові, сором'язливо оцінюючи свої бойові досягнення.

Про смерть Дмитра Кравця пише і актор Харківського академічного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка Олександр Гава.

Я працював з Дмитром в Харківському культурному центрі "Юність". Тяжкі часи були для Дмитра, творче становлення і пошук свого Я. Народження двох близнят, які забирали весь вільний час...

Ім'я Дмитра Кравця стоїть в титрах моєї книги "Вічна таїна театру". Адже він зробив колосальну роботу, створивши графічну версію пластичної виразности тіла, при впорядкуванні теоретичного матеріалу, моєї авторської "Школи акторської майстерности".