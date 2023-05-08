У Бахмуті загинув керівник дитячого театру "Казка" [ Редагувати ]
У боях за Бахмут загинув режисер, актор та керівник харківського дитячого театру "Казка" Дмитро Кравець. Про це повідомив голова Харківської обласної організації ВО "Свобода" Юрій Нехода.
Творча людина, режисер, автор п'єс, керівник дитячого театру "Казка", батько двох неповнолітніх дітей.
"Я не воїн, можу лише допомогати побратимам, мотивувати їх та підтримувати" Так промовив Дмитро у останній розмові, сором'язливо оцінюючи свої бойові досягнення.
Про смерть Дмитра Кравця пише і актор Харківського академічного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка Олександр Гава.
Я працював з Дмитром в Харківському культурному центрі "Юність". Тяжкі часи були для Дмитра, творче становлення і пошук свого Я. Народження двох близнят, які забирали весь вільний час...
Ім'я Дмитра Кравця стоїть в титрах моєї книги "Вічна таїна театру". Адже він зробив колосальну роботу, створивши графічну версію пластичної виразности тіла, при впорядкуванні теоретичного матеріалу, моєї авторської "Школи акторської майстерности".
Дмитро Кравець
по темі
Помер український режисер і сценарист Андрій Максименко, який отримав тяжке поранення на фронті. 49-річного митця не стало 3 травня у лікарні
29 квітня у Бахмуті під час виконання бойового завдання героїчно загинув журналіст Володимир Мукан, черкащанин, молодший лейтенант ЗСУ
Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський 6 травня побував у районах ведення бойових дій на Бахмутському напрямку
Очільник ПВК "Вагнер" звернувся до військового керівництва рф із відвертою лайкою і звинуватив його у відсутності постачання боєприпасів.
Міноборони росії змінило плани щодо бойових дій. Першочергове завдання окупантів на Донеччині відтепер підготовка до захисту від очікуваного українського контрнаступу, а не захоплення Бахмуту. Так вважають в американському Інституті вивчення війни.