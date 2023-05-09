В Україні сформували вісім ударних рот безпілотників - Федоров [ Редагувати ]
В Україні сформували 8 нових ударних рот безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
8 нових ударних рот БпЛА готові до бою - передали їм пікапи, ударні коптери та FPV-дрони (first-person view - ред.). Безпілотники для Армії дронів придбали у межах платформи Президента Володимира Зеленського UNITED24 та за кошти державного бюджету. Важливо, що всі дрони українського виробництва.
Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Федоров повідомив, що уряд "продовжує прибирати блокери для розвитку українських компаній.
Буде ще багато змін. Щоб в Україні щомісяця виробляли тисячі дронів, які просто зараз потрібні Силам оборони. Створення ударних рот - безпрецедентний і своєчасний крок.
28 березня Федоров повідомляв про готовність до бою трьох рот безпілотників.
Три ударні роти, які ми запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті. Топпріоритет - забезпечити й інші підрозділи технологіями. Це наблизить перемогу та збереже життя наших воїнів.
5 травня глава Мінцифри повідомив, що в Україні підготували 10 тис. операторів безпілотників у рамках проекту "Армія дронів": на його реалізацію було зібрано $325 млн.
У січні 2023 року Михайло Федоров заявив, що за сім місяців українські військові законтрактували 1,6 тис. дронів на 3,3 млрд гривень ($90 млн).
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