Подібні акції не лише дають важливі знання дітям, а й знайомлять їх із професією.

Дружини юних пожежників активно працюють на території прифронтової Миколаївщини. Попри складнощі воєного часу, підлітки цікавляться роботою рятувальників. І дорослі йдуть назустріч.

Школярів знайомлять з навичками безпекової поведінки та з найновішим рятувальним обладнанням. Наші кореспонденти бачили, як це відбувається.

П'ятикласники досліджують справжню рятувальну машину та приміряють захисне спорядження. До справи беруться відповідально.

- А скільки кілограмів? - Як мінімум 6.

Під керівництвом професійних рятувальників дітям дозволяють усе приміряти та випробувати.

Сергій Зозуля, заступник начальника 19 пожежно-рятувальної частини:

Особливо цікавий захисний одяг наш. Він гарно пошитий, іноземного зразка. Також їм цікаво і те обладнання, яке вивозиться на машині. Це і домкрати телескопічні, і розжими, бензопили, бензорізаки.

Тетяна Поліщук, заступниця директора Миколаївського ліцею №60:

Діти працюють на таких локаціях: гасіння умовної пожежі, естафета і правила протимінної безпеки. Для учнів 9-11 класів організовані спортивні змагання із тактичної медицини.

Це перший масовий захід Миколаївського ліцею від початку повномасштабної війни. Вже більше року він працює дистанційно. До цього зустрічі школярів зі співробітниками ДСНС були регулярними. А тутешня дружина юних рятувальників не раз ставала чемпіоном області. П'ятикласник Володимир каже: на гурток прийшов, бо було цікаво. Але тепер знає і чимало корисного.

Володимир Гнат - учень Миколаївського ліцею №60:

Якщо сталася пожежа, потрібно подзвонити у 101, якщо крадій в домі - 102, якщо хтось поранений, потрібно подзвонити 103, якщо чуєте запах газу – 104.

На заняттях дітям пояснюють, як діяти в небезпечних ситуаціях. Нині ж особлива увага поведінці під час обстрілів та тривог, поводженню з вибухонебезпечними предметами.

Вибух може трапитися навіть від звичайного дотику, ви підійшли, торкнулися, стався вибух.

Подібні акції не лише дають важливі знання дітям, а й знайомлять їх із професією. У ДСНС кажуть, вже зараз відчувають брак кадрів серед піротехників та водіїв. І сподіваються, що учасники дружин юних пожежних колись поповнять їхні лави.

Іляна Пацюк - речниця ГУ ДСНС в Миколаївській обл.:

У нас багато є працівників, які продовжили свою кар'єру дитячу. Вони служать у нас в гарнізоні. Це підготовлені фахівці, які потім ідуть у виші і приходять до нас працювати.

В цілому безпекові заходи для дітей рятувальники проводять щотижня. І доки навчальні заклади працюють в обмеженому режимі, займаються з молоддю у захищених місцях.