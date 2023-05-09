У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталя Гуменюк розповіла про оперативну ситуацію в Україні.

Гуменюк зазначила, що ворог буде продовжувати тероризувати українців протягом щонайменше цієї доби, адже росія продовжує мракобєсіє з сакральними датами.

Вночі були використані не лише ракети повітряного базування, а й морського, які вони довготривалий час тримали на гоготові й пересували по просторах Чорного моря, переховуючись від наших ударів безпосередньо. Там було 4 ракетоносії, протягом ночі ворог додав ще один, і безпосередньо з одного з надводних були пуски "Калібрів", які наші сили Повітряної оборони успішно збили.

"Якраз про це ми й попереджали, що цілком ймовірно, що за допомогою попередніх ракетних обстрілів вони намагалися зʼясувати яким чином обійти сили оборони. Але їм не вдалось", - додала вона.