У Києві затримали шахрая, який виманював гроші у родичів зниклих безвісти українських військовослужбовців. Про це повідомила поліція Києва.

Фігурант зв’язувався через соцмережу з родичами безвісно зниклих військовослужбовців та представляючись їх товаришем по службі просив гроші на евакуацію поранених. На даний час відомо про шістьох потерпілих від таких шахрайських дій. Наступні вісім років він може провести за ґратами.

28-річний уродженець Сумської області створив акаунт у соцмережі та вишукував у соцмережі публікації про пошук українських захисників, які тривалий час не виходять на зв’язок зі своїми рідними.

Представляючись офіцером ЗСУ, волонтером або товаришем по службі, він повідомляв рідним та близьким зниклих військовослужбовців про те, що йому відомо їх місцезнаходження.

Здебільшого, місцем перебування зниклих воїнів він називав Бахмут та Кремінну, повідомляючи також про серйозні поранення, отримані захисниками.

Чоловік розповідав, що його побратима нібито важко поранено, тож просив гроші на евакуацію. Таким чином фігурант ошукав щонайменше шестеро громадян, а свої "послуги" оцінював від 1,5 до 5 тисяч гривень.

Отримавши гроші, шахрай припиняв із потерпілими зв’язок, а інколи навіть ображав останніх, вказуючи на їх довірливість.

Під час затримання у нього вилучили мобільний телефон та банківську картку, на яку потерпілі перераховували кошти.

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального погодження окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Суд обрав шахраю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 1 342 000 грн. Злодюжці, який наживався на лиху українців, загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.