Міністр аграрної політики Микола Сольський розповів, що заборона Єврокомісії на ввезення кількох видів української агропродукції в пʼять країн ЄС може бути продовжена, і зараз він та його підлеглі роблять все, щоб уникнути цього та добитися відміни ембарго. Про це міністр заявив в ефірі телемарафону, передає сайт Delo.ua.

Заборонено експорт в п’ять країн, які є прикордонні з Україною, і Болгарія, яка недалеко від кордону. Це приблизно десь 20% від експорту зернових, які йшли в ЄС наземним шляхом. Заборона діє до 5 червня. Разом із тим ми чуємо від цих країн, що вони хочуть продовження. Тож ми проводимо роботу, щоб мінімізувати цю ситуацію. Тому що, очевидно, нам таке рішення не подобається і ми його стараємося змінити.

За його словами, у Мінагрополітики розуміють, що це країни-партнери України. Тому відбуваються багато непублічних розмов - міністр сподівається, що вони дадуть результат.

Варто зазначити, що таким чином Микола Сольський намагається впоратися з наслідками від невдалих переговорів українського уряду з європейськими партнерами, про що повідомляли ЗМІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про провальні перемовини Шмигаля з представниками Польщі та інших країн Євросоюзу. В результаті зусилля прем’єра призвели до того, що сусіди України не тільки відмовилися знімати заборону на експорт української агропродукції, а ще й планують подовжити її.