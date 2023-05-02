Єврокомісія заборонила поставки українського зерна до п'яти країн [ Редагувати ]
Єврокомісія з 2 травня по 5 червня заборонила постачання пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до п'яти країн: Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Транзит українського зерна через ці країни дозволено.
Про це йдеться у поширеній у вівторок заяві Єврокомісії. У разі потреби обмеження може бути продовжено і після 5 червня.
Єврокомісія вжила виняткових та тимчасових заходів щодо експорту зерна з України. Заходи набудуть чинності з 2 травня та діятимуть до 5 червня 2023 року. У цей період пшениця, кукурудза, ріпак та соняшник з України можуть вільно продаватися у всіх країнах ЄС, крім Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Ці продукти можуть продовжувати перевозитись транзитом через ці країни.
Єврокомісія наголосила, що ці країни зобов'язалися скасувати односторонні заборони на імпорт аграрної продукції з України.
Нагадаємо, Чехія не підтримає заборону на ввезення української сільгосппродукції.
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