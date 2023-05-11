Щоправда, уславитися встиг хіба що тим, що 2015 застряг на Червоній площі під час репетиції параду.

"Аналогов нєт". Фраза, що стала мемом і вироком російському оборонпрому. Міф про унікальні розробки військових інженерів, що сьогодні вкотре виблискуватимуть на параді, на полі бою вщент розбила українська армія.

москва роками вихваляла власне озброєння, та виявилося - усе це не більше, ніж дорогий піар морально застарілих радянських зразків. Що не так з гордістю російської оборонки - наші кореспонденти розпитали військового експерта.

Аналогов ему в мире нет.

Цю мантру щодо розробок вітчизняного воєнпрому споживачі російського телеконтенту постійно чують уже не одне десятиліття. З початку двохтисячних росія усерйоз узялася піарити своє озброєння і з кожної праски вихваляти його унікальні можливості.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Хоча насправді вся зброя, яка вироблялась в російській федерації з самого початку - це зброя кінця існування СРСР, це все радянська зброя. Це радянська зброя, яка пройшла, ну скажімо так, якусь легку модернізацію, легку модифікацію. Перефарбували й назвали якось по-новому.

Як один з прикладів експерт наводить добре розрекламований танк - Т-90М "Прорив". Ось він красується на військовій виставці, позиціонований як один з найкращих сучасних танків. Хоча насправді - лише є глибокою модернізацією старого радянського танку Т-72Б.

А ось так він горить десь на Харківщині після влучного пострілу ЗСУ.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Ще наприкінці 1980-х багато експертів казали, що саме ця модернізація, саме цей об'єкт Т-90М не є перспективним, тому що збільшилась кількість слабких зон на башті танку і не тільки. Але тоді Борис Єльцин, який був тоді президентом російської федерації, він особисто наказав, щоб цей танк він пішов у серію. Щоб усі побачили, росія може виробляти нові сучасні танки.

Інший вундерваффе-танк "Армата" - справді перший заявлений у світі танк з незалежною баштою.

Щоправда, уславитися встиг хіба що тим, що 2015 застряг на Червоній площі під час репетиції параду.

І це теж спроба російських інженерів зробити цукерку зі старого радянського проєкту.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Цей танк сирий, він недороблений, у нього не працює повноцінно трансмісія, у нього не працює повноцінно комплекс активного захисту "Афганіт". У нього не працюють електронні системи. У нього не працює повноцінно система управління вогнем та багато чого іншого.

До речі, попри обіцянки російського міноборони до 2021 оснастити війська двома тисячами "Армат", до серійного виробництва супер-пупер-мега танка справа так і не дійшла.

Глибоке радянське коріння й у флагманів російської бойової авіації. Су-57, який кремлівська пропаганда називає винищувачем 5 покоління, насправді лише модернізація давнішої розробки.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Якщо ми подивимося на кокпіт Су-57, ми побачимо дуже багато схожих рис, а точніше 100% схожих рис з винищувачем Су-35. А Су-35 є глибокою модернізацією Су-30, який своєю чергою є модернізацією ще більш старого Су-27. Тобто це така собі некрофілія ще радянського спадку. І це стосується майже всього, навіть систем протиповітряної оборони.

Серед таких прикладів хвалена-перехвалена система "Полімент-редут" - новітній корабельний протиповітряний зенітно-ракетний комплекс. Її почали встановлювати на військові судна фактично без належних випробувань. У результаті…

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Вона не працює повноцінно. І тут дуже цікава аналогія - ракетний крейсер "Москва" мав на своєму озброєнні протиповітряну оборону у вигляді, наприклад, такого комплексу як С-300ф. Ми бачили як він зміг запобігти знищенню ракетного крейсера "Москва" українським протикорабельними комплексами "Нептун" і безпосередньо ракетою Р360. Хоча він саме й був покликаний знищувати саме такі об'єкти, захищаючи весь чорноморський флот.

Ну і вишенька на торті брехні про непереможну російську зброю - нещодавнє збиття силами української ППО з системи "Петріот" так званої гіперзвукової аеробалістичної ракети "Кинджал".

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ:

Ну такий от фактично ляпас росії... Розповідали, що "Петріот" застаріле там американське озброєння. Ось маємо підтвердження, що воно ефективно працює навіть проти, як вони там назвали "гіперзвукової ракети". Ну не така вже вона і гіпер.

Війна, як відомо, найкраща реклама озброєння. І російсько-українська - стала рекламою саме західних та українських зразків, адже на полі бою вони довели свою ефективність порівняно з розпіареним арсеналом так званої "другої армії світу". Яка нині ще й добряче обмежена у можливості поповнювати резерви через західні санкції. Вони майже унеможливили доступ росіян до високотехнологічних деталей. Без яких хвалений російський "аналоговнєт" - купа залізяччя.