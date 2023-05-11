Зернова угода - на паузі. У Стамбулі не змогли домовитися про продовження ініціативи. Переговори тривали два дні на рівні заступників міністрів оборони Туреччини, України, росії та представників ООН. Сторони спробують знову сісти за стіл перемовин найближчим часом. Але конкретної дати ще не озвучено. Зазначу, термін дії зернової угоди спливає 18 травня.

І поки доля подальшого експорту зернових вирішується, українські фермери продовжують засівати поля. Що садять цьогоріч аграрії на Буковині - бачила Ольга Лучек.

Ще рання година, а тракторист Валентин вже втретє вирушає в поле. Хлопцю 24 роки. Змалечку спостерігав, як батько працює в полі, а зараз і сам обробляє землю. От якраз оглядає свій трактор...

Валентин, тракторист:

В поле. Будемо культивувати. Трохи важко працювати. Погодні умови не дають працювати. Були дощі, а зараз потепліло, мусимо працювати допізна. Тяжко, але нічого. Мало спимо, але мусимо, бо посівна. Як зараз не посіємо, то не вспіємо.

Не встигаємо моргнути оком, як Валентин вже пересідає на іншу техніку. Сіятиме сою.

Валентин, тракторист:

Треба підготувати собі диски перед сушниками на ґрунт, щоб ліпший був грунт, ці колеса ущільнюють землю, щоб краща для зерна була, і потім сушники сіють. Тут йде зерно, тут вакуумна системна від повітря, ззаду це колесо ущільнює зерно, аби був ліпший схід, аби не було багато зерна на поверхні. Буває, що міняють мене, бо я не годен бути сам так багато суток, мушу 2-3 год поспати.

Спати й правда ніколи. В полях гаряча пора. 5 діб у полі без перепочинку. Хлопці втомлені, але працюють з останніх сил, бо ж поки дозволяє погода, мають засіяти кожен метр землі.

Микола Шемчук, аграрій:

В цьому році погодні умови значно затримали терміни посіву, не давали зайти у поле, але на цей час маємо ситуацію таку, що погодка дозволяє сіяти, працюємо цілодобово, дві зміни беззупинно, хочемо вкластися в терміни посіву. Посадили в районі 40 гектарів кукурудзи, 80 гектарів соняха, десь 30 гектарів сої.

Сіють соняшник. Техніка в очікуванні.

Володимир, водій:

Направляємо сюди соняшник, потім міндобриво, так сіємо.

І ось так метр за метром земля засіюється.

Аграрії зараз проводять всі заплановані весняно-польові роботи. Ось це сусіднє поле одразу після посіву обробляють ґрунтовими гербіцидами.

Микола Шемчук, аграрій:

Немає ніякої стабільності з погодою, великі перепади температурного режиму, і це не дає внести ні грунтові гербіциди, ні працювати гербіцидами, але виходимо з положення як можемо, працюємо, коли дозволяє погода. Ми від себе зробили все максимально, що можемо від себе зробити, а далі все, як Бог дасть, так і буде. Планується якомога максимальний врожай.

На території Брусницької громади посівна компанія триває понад тиждень. Тут майже 7 тисяч гектарів сільгоспугідь, з них - 3 з половиною тисячі - це орна земля. Саме на такій вишикувався й ось цей озимий ріпак. На його цвітіння полюють бджоли, збирають нектар.

Василь Шемчук, Брусницький сільський голова:

Дай Боже дочекати вже його в коморі, в основному він йде на переробку на Львів на переробні заводи, в основному "Оліяр", і за кордон - Румунія, Польща, Словаччина, Болгарія. Це є наш ринок збуту, ми всі бачимо, що Україна може виростити великі врожаї, ми бачимо цю всю ситуацію, яка складається на продовольчому аграрному ринку, на біржах, і маємо велику надію, що ми будемо членами Євросоюзу, нас приймуть у цю сім'ю, і ми будемо чесно працювати з європейською спільнотою.

На Буковині озимого ріпаку посіяли понад 14 тисяч гектарів, а озимі зернові - майже 39 тисяч гектарів.

Василь Шемчук, Брусницький сільський голова:

Кожен клаптик землі має бути використаний, кожна латочка має бути засіяна, я думаю, що ми справимося, трішки погодка вирівнялася і наші аграрії справляться з цим, саме основне посіяти, бо як кажуть, як посієш, так і пожнеш.

Загалом на Буковині засіяли понад триста тисяч гектарів. Це і ярий ячмінь, і пшениця і соняшник. Також вже заклали горох, овес, цукровий буряк та кукурудзу.