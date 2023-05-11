Андрій Шевченко та Олександр Усик розповіли про свою роботу в UNITED24 (відео) [ Редагувати ]
Андрій Шевченко, Олександр Усик та Еліна Світоліна. Українські спортсмени стали обличчям та голосами проєкту UNITED24. Це державна платформа, яка акумулює донорську допомогу, особливо з-за кордону. Для впливу на іноземну аудиторію власне і запрошенні відомі спортсмени.
За рік роботи UNITED24 зібрано 325 мільйонів доларів - на відбудову й оборону України. Чим за цей час допомогли видатні футболістки, боксерки та тенісистки, помітила Анастасія Даугуле.
Їхні імена - це спортивна гордість України. Їх знають в усьому світі - і вони стали амбасадорами нашої країни в міжнародному проєкті "Юнайтед24". Тож, що саме роблять Андрій Шевченко та Олександр Усик як посли спортивної волі - ми розпитали їх особисто.
Володар "Золотого м'яча", найкращий бомбардир Збірної України та тренер - першопроходець проєкту.
Андрій Шевченко футболіст, амбасадор United24:
Це відповідальність і гордість. Я дуже гордий, що я є амбасадором "Юнайтед24". Це дуже велика відповідальність для мене.
Це - "підопічний" Андрія Шевченка - стадіон "Чемпіон" в Ірпені. Таким він був до вторгення.
А таким - став після російської окупації. Розтрощений снарядами. Без трибун. З вирвами.
Шевченко взяв стадіон на поруки. Домовився з футбольними грандами, як от "Мілан". Провів благодійні вечори. І за пів року зібрав більше півмільйона євро.
Кореспондентка:
Ви хочете відбудувати стадіон?
Андрій Шевченко футболіст, амбасадор United24:
Ми вже зібрали кошти на відбудову стадіону. Сподіваюсь, що ми зможемо до кінця літа закрити цей проєкт і зробити нову перебудову.
Кореспондентка:
Тобто, до кінця літа ви плануєте відбудувати стадіон в Ірпіні?
Андрій Шевченко футболіст, амбасадор United24:
Думаю, скоро почнуться роботи на цьому стадіоні. Я так думаю, що ми його скоро відкриємо.
Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик взяв умовне шефство над понівеченим будинком у тому ж Ірпіні.
Олександр Усик боксер, амбасадор United24:
Виявилось, що на першому поверсі цього будинку є спортивний зал, боксерський зал. І що там тренувався один з хлопців, з яким я був знайомий. І ми були в збірній. Олексій Джунківський. Він там тренував хлопців своїх. І в цьому ж будинку, біля нього, коли він його боронив, його було вбито.
Кореспондентка:
І ви відбудуєте цей будинок?
Олександр Усик боксер, амбасадор United24:
Відбудуємо цей будинок. І будемо сприяти відбудуванню всіх інших, які треба відбудувати.
Кореспондентка:
Андрій Шевченко каже, що на його проєкт гроші вже зібрані. А на ваш проєкт?
Олександр Усик боксер, амбасадор United24:
І на мій теж зібрано. Але ще трошечки не вистачає. Але це не проблема.
Найкраща тенісистка України - теж взялася за відновлення житла. У цих ірпінських котеджах мешкали переважно молоді сім'ї, частина квартир повністю згоріла. Еліна Світоліна агітує і великих спонсорів, і своїх фанів активно долучатися. Зараз до бажаної суми не вистачає 10 тисяч євро - і збір буде закритий.
Еліна Світоліна, тенісистка, амбасадорка United 24:
Коли я потрапила туди вперше, я була приголомшена. Я побачила всі ці сліди від снарядів, розбомблені домівки. Все це крає серце. Стільки людських страждань, стільки всього в одному місті.
Вони їздять світом і розповідають про український біль. Бо перелік будівель, які чекають на реконструкцію, величезний.
Кореспондентка:
Наскільки довго ви готові підтримувати такі проєкти? Адже зрозуміло, світ трохи втомлюється від теми війни?
Олександр Усик боксер, амбасадор United24:
А скільки коштує перемога?
Кореспондентка:
Вона безцінна.
Олександр Усик боксер, амбасадор United24:
Так і ми будемо підтримувати країну, допоки б'ються наші серця. А скільки ми можемо це робити? Скільки можемо, стільки й будемо робити. Поки сердечко колоть-колоть, так і будемо.
Андрій Шевченко футболіст, амбасадор United24:
Ми повинні стукати у всі двері. До всього світу, щоби вони підтримували Україну. І ми будемо це робити. Поки не прийде наша перемога. І підтримувати наших хлопців, наших солдат, які все роблять для перемоги. Слава Україні!
Олександр Усик боксер, амбасадор United24:
Героям слава!
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