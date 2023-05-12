У центрі окупованого Мелітополя прогримів сильний вибух [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому російськими військовими Мелітополі (Запорізька область) вранці 12 травня пролунав сильний вибух.
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.
Він уточнив, що вибух був сильним і прогримів у центрі міста.
"Сильний одинокий вибух у Мелітополі. Пролунав у самому центрі міста", - пише мер у своєму Telegram-каналі.
Що стало причиною вибуху та які наслідки - наразі не відомо.
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