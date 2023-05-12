Вночі росіяни обстріляли Краматорськ: є влучання біля школи та в житловий сектор [ Редагувати ]
Вночі у п'ятницю, 12 травня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Місто ворог атакував ракетами.
Про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Серед ночі росіяни завдали удару по Краматорській громаді - влучили в район школи у Краматорську та в житловий сектор у Ясногірці (селище в межах Краматорська, - ред.)", - розповів він.
За словами очільника регіону, є пошкодження, але без постраждалих.
Крім того, за даними Кириленка:
Вугледар: ворог завдав 2 ракетні удари, 1 удар дронами-камікадзе та здійснив 32 артобстріли;
Новоукраїнка: зруйновано 4 будинки;
Авдіївка:росіяни випустили три ракети;
обстріляли з артилерії Курахове;
у Лиманській громаді зруйновано будинок у Діброві, зафіксовано обстріли Торського і Зарічного.
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