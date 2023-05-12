Вночі у п'ятницю, 12 травня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Місто ворог атакував ракетами.

Про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Серед ночі росіяни завдали удару по Краматорській громаді - влучили в район школи у Краматорську та в житловий сектор у Ясногірці (селище в межах Краматорська, - ред.)", - розповів він.

За словами очільника регіону, є пошкодження, але без постраждалих.

Крім того, за даними Кириленка:

Вугледар: ворог завдав 2 ракетні удари, 1 удар дронами-камікадзе та здійснив 32 артобстріли;

Новоукраїнка: зруйновано 4 будинки;

Авдіївка:росіяни випустили три ракети;

обстріляли з артилерії Курахове;

у Лиманській громаді зруйновано будинок у Діброві, зафіксовано обстріли Торського і Зарічного.