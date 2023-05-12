Окупанти визнали частковий відступ під Бахмутом [ Редагувати ]
У пʼятницю, 12 травня, міністерство оборони країни-агресора росії визнало, що українські війська нанесли потужні контрудари в районі міст Бахмут і Соледар.
Як заявив речник відомства генерал-лейтенант Ігор Конашенков, вчора ЗСУ "провели наступальні дії на всій лінії бойового зіткнення", а це понад 95 кілометрів.
Зазначається, що українські захисники здійснили 26 атак, залучивши понад тисячу військовослужбовців, а також до 40 танків.
Конашенков стверджує, що нібито "атаки відбито" і "проривів оборони російських військ не допущено", але при цьому росіяни чомусь відступили.
На малоільїнівському напрямку з метою підвищення стійкості оборони підрозділами Південного угруповання російських військ зайнятий рубіж з урахуванням вигідних умов Берхівського водосховища.
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