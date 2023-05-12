У пʼятницю, 12 травня, міністерство оборони країни-агресора росії визнало, що українські війська нанесли потужні контрудари в районі міст Бахмут і Соледар.

Як заявив речник відомства генерал-лейтенант Ігор Конашенков, вчора ЗСУ "провели наступальні дії на всій лінії бойового зіткнення", а це понад 95 кілометрів.

Зазначається, що українські захисники здійснили 26 атак, залучивши понад тисячу військовослужбовців, а також до 40 танків.

Конашенков стверджує, що нібито "атаки відбито" і "проривів оборони російських військ не допущено", але при цьому росіяни чомусь відступили.