З Хромового під Бахмутом евакуювали останню дитину (відео) [ Редагувати ]
З селища Хромове Бахмутської громади правоохоронці евакуювали останню дитину. Про це повідомляє Нацполіція.
У Хромовому залишалася єдина сім’я з дитиною. Через щільні ворожі обстріли та близькість фронту тривалий час дістатися до родини було неможливо.
Поліцейські спільно з військовослужбовцями спланували спецоперацію з порятунку хлопчика. Спецоперація проходила вночі.
Військові на спецтранспорті забирали людей з підвалів та в обумовленій локації передавали поліцейським, які вивозили їх у безпечне місце. Ризикуючи життям, евакуаційні екіпажі вивезли з-під вогню 9-річного Матвія з батьками та ще шістьох дорослих.
Всі врятовані перебувають у безпечному місці. Вони розповіли, що їхні оселі зруйновані, комунікації в селищі відсутні.
Будинок Матвійка окупанти також знищили, і він з батьками мешкав у підвалі. У рідкісні хвилини затишшя хлопчик виходів надвір, аби хоч трохи подихати свіжим повітрям.
З собою родина забрала домашніх улюбленців - кішку Соньку з трьома кошенятами. Наразі в Хромовому не залишилося жодної дитини.
Нагадаємо, у березні уряд дозволив примусову евакуацію дітей з зони бойових дій.
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