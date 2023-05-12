З селища Хромове Бахмутської громади правоохоронці евакуювали останню дитину. Про це повідомляє Нацполіція.

У Хромовому залишалася єдина сім’я з дитиною. Через щільні ворожі обстріли та близькість фронту тривалий час дістатися до родини було неможливо.

Поліцейські спільно з військовослужбовцями спланували спецоперацію з порятунку хлопчика. Спецоперація проходила вночі.

Військові на спецтранспорті забирали людей з підвалів та в обумовленій локації передавали поліцейським, які вивозили їх у безпечне місце. Ризикуючи життям, евакуаційні екіпажі вивезли з-під вогню 9-річного Матвія з батьками та ще шістьох дорослих.

Всі врятовані перебувають у безпечному місці. Вони розповіли, що їхні оселі зруйновані, комунікації в селищі відсутні.

Будинок Матвійка окупанти також знищили, і він з батьками мешкав у підвалі. У рідкісні хвилини затишшя хлопчик виходів надвір, аби хоч трохи подихати свіжим повітрям.

З собою родина забрала домашніх улюбленців - кішку Соньку з трьома кошенятами. Наразі в Хромовому не залишилося жодної дитини.

Нагадаємо, у березні уряд дозволив примусову евакуацію дітей з зони бойових дій.