Українські військові в Херсонській області знищили два безпілотники рф [ Редагувати ]
Збройні сили України в Херсонській області знищили два російські безпілотники.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.
"13 травня у Херсонській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російські безпілотники", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, військові ліквідували розвідувальний БпЛА "Орлан-10" та ударний БпЛА типу "Ланцет".
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