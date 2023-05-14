У Херсонській області п'ятеро людей підірвалися на російській вибухівці [ Редагувати ]
У Херсонській області п'ятеро мирних жителів підірвалися на російській вибухівці. Постраждалі загинули.
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.
"На Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів", - зазначив він.
Трагедія сталася у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. На території одного з сільськогосподарських підприємств вибухнув нездетонований снаряд.
Внаслідок вибуху п'ятеро осіб загинули. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому - 68 років.
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