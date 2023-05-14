Вимушені переселенці, які переїхали з тимчасово окупованих територій України або з регіонів, де йдуть активні бойові дії, можуть отримувати матеріальну допомогу від держави. Дорослі щомісяця мають отримувати по 2000 грн, а діти - по 3000 грн.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла народна депутатка від "Слуги народу", голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Ірина Борзова.

На сьогоднішній день держава виплачує фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам, які переїхали з тимчасово окупованих територій, з регіонів, де йдуть активні бойові дії. Доросла людина - це 2000 гривень, дитина - це 3000 гривень. Також існують пільги при вступу до вищих навчальних закладів, у заклади профтехосвіти, є пільги на проживання у гуртожитках, також це пільги на оплату щодо навчання. На сьогоднішній день існують і міжнародні програми підтримки, фінансова, гуманітарна допомога. Зрозуміло, що родини приймають цю допомогу, тому що родинам потрібно виживати, годувати і навчати своїх дітей. Нещодавно президент України підписав закон щодо спрощення місця проживання і реєстрації внутрішньо переміщених осіб, а також дітей та підлітків. І саме друга реєстрація, без зняття попередньої, дасть можливість дітям та підліткам отримувати адміністративні та соціальні послуги у тих територіальних громадах, де вони зупинилися. Для прикладу, буде легше влаштувати дитину у дитячий садочок, або в інклюзивний центр, або скористатися пільгами на місцевий транспорт. Тобто в рамках реформи децентралізації сьогодні існує у громадах багато програм і саме цей закон дасть можливість полегшити дітям умови життя та навчання у тих громадах, де вони зупинилися.

У Верховній Раді вже зареєстрований законопроект про підвищення соціального захисту для дітей, які постраждали внаслідок війни.