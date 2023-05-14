Виплати та пільги для переселенців: голова комітету Ради розповіла про допомогу від держави (відео) [ Редагувати ]
Вимушені переселенці, які переїхали з тимчасово окупованих територій України або з регіонів, де йдуть активні бойові дії, можуть отримувати матеріальну допомогу від держави. Дорослі щомісяця мають отримувати по 2000 грн, а діти - по 3000 грн.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла народна депутатка від "Слуги народу", голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Ірина Борзова.
На сьогоднішній день держава виплачує фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам, які переїхали з тимчасово окупованих територій, з регіонів, де йдуть активні бойові дії. Доросла людина - це 2000 гривень, дитина - це 3000 гривень.
Також існують пільги при вступу до вищих навчальних закладів, у заклади профтехосвіти, є пільги на проживання у гуртожитках, також це пільги на оплату щодо навчання.
На сьогоднішній день існують і міжнародні програми підтримки, фінансова, гуманітарна допомога. Зрозуміло, що родини приймають цю допомогу, тому що родинам потрібно виживати, годувати і навчати своїх дітей.
Нещодавно президент України підписав закон щодо спрощення місця проживання і реєстрації внутрішньо переміщених осіб, а також дітей та підлітків. І саме друга реєстрація, без зняття попередньої, дасть можливість дітям та підліткам отримувати адміністративні та соціальні послуги у тих територіальних громадах, де вони зупинилися.
Для прикладу, буде легше влаштувати дитину у дитячий садочок, або в інклюзивний центр, або скористатися пільгами на місцевий транспорт.
Тобто в рамках реформи децентралізації сьогодні існує у громадах багато програм і саме цей закон дасть можливість полегшити дітям умови життя та навчання у тих громадах, де вони зупинилися.
У Верховній Раді вже зареєстрований законопроект про підвищення соціального захисту для дітей, які постраждали внаслідок війни.
Це низка заходи, щоб підтримати дитину в адаптації, для того, щоб надати дитині, яка постраждала внаслідок війни медичні послуги, послуги з реабілітації та відпочинку. А також це одноразова грошова допомога за шкоду життю за здоровю дитині шляхом стягнення цих коштів з країни-агресора згідно норм міжнародного права.
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