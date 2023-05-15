Внаслідок вибуху в центрі окупованого Луганська отримав поранення "глава МВС" самопроголошеної "лнр" Ігор Корнет. Про це повідомляють росЗМІ.

Вибух стався у луганському барбершопі, який постійно відвідував "міністр". За даними ТАСС, Корнет перебуває у тяжкому стані, він у реанімації.

Окрім Корнета, внаслідок вибуху на вулиці Демьохіна постраждали ще п'ять людей.

Ігор Корнет обіймає посаду "глави МВС лнр" з серпня 2014 року.

У листопаді 2017 року Ігор Плотницький, який тоді був ватажком самопроголошеної "лнр", вирішив звільнити Корнета з посади "глави МВС". Корнет відмовився йти у відставку. Наступного дня на вулицях Луганська з'явилися лояльні до Корнета силовики, які взяли під контроль адміністративні будівлі.

Незабаром Плотницький поїхав до москви і пішов у відставку з посади "голови лнр".