"Глава МВС лнр" Ігор Корнет поранений внаслідок вибуху в Луганську (відео) [ Редагувати ]
Внаслідок вибуху в центрі окупованого Луганська отримав поранення "глава МВС" самопроголошеної "лнр" Ігор Корнет. Про це повідомляють росЗМІ.
Вибух стався у луганському барбершопі, який постійно відвідував "міністр". За даними ТАСС, Корнет перебуває у тяжкому стані, він у реанімації.
Окрім Корнета, внаслідок вибуху на вулиці Демьохіна постраждали ще п'ять людей.
Ігор Корнет обіймає посаду "глави МВС лнр" з серпня 2014 року.
У листопаді 2017 року Ігор Плотницький, який тоді був ватажком самопроголошеної "лнр", вирішив звільнити Корнета з посади "глави МВС". Корнет відмовився йти у відставку. Наступного дня на вулицях Луганська з'явилися лояльні до Корнета силовики, які взяли під контроль адміністративні будівлі.
Незабаром Плотницький поїхав до москви і пішов у відставку з посади "голови лнр".
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