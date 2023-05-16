Черкаські волонтери передали захисникам пересувний стоматкабінет [ Редагувати ]
Пересувний стоматологічний кабінет облаштували черкаські волонтери для військових і вже відправили його на передову. Кабінет зробили з поштової автівки з Європи. Обладнання закупили за донати, ще частину надіслали іноземні благодійники. У мобільній клініці - можна робити навіть операції.
Це композити - пломбувальні матеріали, якими ми забезпечуємо наших бійців, одні з найкращих на сьогодні.
Військовий з позивним "Крок" розповідає про мобільний стоматкабінет. Це його майбутнє робоче місце. Головна перевага якого - можливість дістатися на різні ділянки фронту. Працюватиме з колегою, для якого є додаткове обладнання.
Волонтери запакували в авто матеріалів для лікування 5-7 тисяч пацієнтів. Цього має вистачити приблизно на рік, адже попит великий.
Позивний "Крок", керівник пересувного стоматологічного кабінету:
Вся проблема нашої стоматологічної служби в тому, що ми не забезпечуємо попередній огляд і попереднє лікування наших бійців, які згодом ідуть у Збройні сили. Найчастіше - болить 4-5 днів, розумієте, що вони вже приходять в такому стані. Це стосується 90% роботи, яку ми виконуємо, це проблема хлопців тільки в тому, що вони просто з позицій вийти не можуть.
Пересувна стоматологія - дітище кількох волонтерських організацій. І це вже третій борт від черкасців з 2014 року. Лікар-стоматолог Валерій серед ініціаторів створення пересувних стоматкабінетів. Каже, обладнання закупили, як у дорогих клініках.
Це портативний апарат УЗД, який варто просто під'єднати до планшета чи ноутбука. Прийшов боєць - дірочку бачимо, але не знаємо, то використовуємо апарат УЗД, от начмед дуже довольний.
"Тризуб-2. Хижак" - це ім'я борту. Тризуб-1 працював з 2014 року, але вигнати його з Маріуполя до окупації не встигли.
Валерій Горбенко, стоматолог:
Це вкрай необхідно на фронті, якщо у бійця дуже болить зуб, то це, можна казати, повноцінний трьохсотий. За тих умов, що я сам з 2015 року багато їздив на фронт і допомагав - це величезна потреба, і величезна проблема, що стоматологів не вистачає, я боюся навіть думати, яка буде загрузка у цього борту, коли він поїде.
Такі автівки - це найскладніше транспортне замовлення для волонтерів, бо найдорожчі серед машин. Адже потрібно перепроєктувати немедичну автівку. Ця в Європі возила пошту. На медичне обладнання витратили понад 25 тисяч євро - кажуть волонтери. Скільки пішло на все інше - підрахувати не можуть, адже допомагали люди з усього світу.
В'ячеслав Скічко, волонтер громадської організації:
Мобільна стоматологія взагалі повинна бути в підрозділах армії, навіть по статуту вона є, але, на жаль, немає фізично цих машин, їх не вистачає, тому волонтери включаються в проєкт, щоб такі автомобілі працювали, вони, до речі, працюють не на одну бригаду, вони працюють на цілу частину фронту.
Стоматологічний борт уже вирушив на позиції, він поїде в 59 бригаду на Бахмутський напрямок.
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