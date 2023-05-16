Ворожих обстрілів зазнали й населені пункти на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Поки ворог атакує Україну з повітря, а на нас цієї ночі летіли й ракети, і дрони - тривають важкі бої за Бахмут. Гаряче також на Мар'їнському напрямку. Водночас наші військові фіксують від'ємний наступ рашистів. І мінусують їхній особовий склад та техніку: вразили, зокрема 3 пункти управління та 5 районів зосередження живої сили ворога. Отже, як минула доба на східному фронті - дивіться далі.

У Луганську "бавовна" цілодобово. Напередодні вибухнуло в районі колишнього військового авіаційного училища.

Дістав свою частину "бавовни" і барбершоп. Туди невідомий закинув гранату. Всередині начебто саме наводив марафет так званий міністр МВС фейковох республіки. Він у реанімації.

У напрямку Кремінної точаться важкі бої. Напередодні наші оборонці точковими ударами знищили броньовану техніку ворога.

У самому місті гнітюча атмосфера. Рашисти снують усюди у передчутті великих проблем.

На Донеччині противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Напередодні там відбулося з півсотні бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишається Бахмут. Місто-фортецю ворог руйнує вогнем артилерії. Та продовжує безуспішні наступи.

Валерій Падитель, командир бригади "Сталевий Фронт":

Під Бахмутом в орків негативний наступ. На вуличці сонечко, листя розпускається, сюрпризів для ворога все більше стає. А історичний момент для нас наближається. Слава Україні!

Мінусують орків під Бахмутом і наші снайпери. Це - кадри Сил спеціальних операцій.

А ворог продовжує воювати проти цивільних - обстріляв ракетами Костянтинівку.

Віталій Дьомін, старший слідчий відділу поліції №2 (Костянтинівка):

Пошкоджені цивільні приватні будинки, багатоквартирні будинки, також поранені цивільні особи, серед яких ще й маються загиблі.

Але люди продовжують жити у такому жахітті.

На руїнах працюють слідчі та експерти. Вони документують злочини росіян. Тим часом комунальні служби розгрібають завали.

Ворожих обстрілів зазнали й населені пункти на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Напередодні під ворожий вогонь в районі Часового Яру потрапили поліцейські евакуаційної групи "Білий Янгол".

Слава Богу, всі цілі, тільки машина, двері заклинило.

А це - відео наших прикордонників. Дорога Слов'янськ-Бахмут. Один із ключових логістичних шляхів, який боронять наші воїни.

Денис, прикордонник:

Ми знаходимося біля передової. До неї від нас - буквально чотири кілометри.

Ситуація тут доволі небезпечна

Денис, прикордонник:

В основному працює ворожа артилерія, вони намагаються обстріляти наші позиції, вибити наших бійців. Але не вдається в них нічого. Запускають дуже багато квадрокоптерів своїх - розвідників. "Орлани" літають. Розвідують прощупують, потім намагаються вбити арту.

Великі колони ворога можуть будь-якої миті спробувати піти на прорив. Українські воїни кажуть, готові зустріти й знищити противника.