Бахмут залишається в епіцентрі бойових дій: останні новини зі східного фронту [ Редагувати ]
Поки ворог атакує Україну з повітря, а на нас цієї ночі летіли й ракети, і дрони - тривають важкі бої за Бахмут. Гаряче також на Мар'їнському напрямку. Водночас наші військові фіксують від'ємний наступ рашистів. І мінусують їхній особовий склад та техніку: вразили, зокрема 3 пункти управління та 5 районів зосередження живої сили ворога. Отже, як минула доба на східному фронті - дивіться далі.
У Луганську "бавовна" цілодобово. Напередодні вибухнуло в районі колишнього військового авіаційного училища.
Дістав свою частину "бавовни" і барбершоп. Туди невідомий закинув гранату. Всередині начебто саме наводив марафет так званий міністр МВС фейковох республіки. Він у реанімації.
У напрямку Кремінної точаться важкі бої. Напередодні наші оборонці точковими ударами знищили броньовану техніку ворога.
У самому місті гнітюча атмосфера. Рашисти снують усюди у передчутті великих проблем.
На Донеччині противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Напередодні там відбулося з півсотні бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишається Бахмут. Місто-фортецю ворог руйнує вогнем артилерії. Та продовжує безуспішні наступи.
Валерій Падитель, командир бригади "Сталевий Фронт":
Під Бахмутом в орків негативний наступ. На вуличці сонечко, листя розпускається, сюрпризів для ворога все більше стає. А історичний момент для нас наближається. Слава Україні!
Мінусують орків під Бахмутом і наші снайпери. Це - кадри Сил спеціальних операцій.
А ворог продовжує воювати проти цивільних - обстріляв ракетами Костянтинівку.
Віталій Дьомін, старший слідчий відділу поліції №2 (Костянтинівка):
Пошкоджені цивільні приватні будинки, багатоквартирні будинки, також поранені цивільні особи, серед яких ще й маються загиблі.
Але люди продовжують жити у такому жахітті.
На руїнах працюють слідчі та експерти. Вони документують злочини росіян. Тим часом комунальні служби розгрібають завали.
Ворожих обстрілів зазнали й населені пункти на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Напередодні під ворожий вогонь в районі Часового Яру потрапили поліцейські евакуаційної групи "Білий Янгол".
Слава Богу, всі цілі, тільки машина, двері заклинило.
А це - відео наших прикордонників. Дорога Слов'янськ-Бахмут. Один із ключових логістичних шляхів, який боронять наші воїни.
Денис, прикордонник:
Ми знаходимося біля передової. До неї від нас - буквально чотири кілометри.
Ситуація тут доволі небезпечна
Денис, прикордонник:
В основному працює ворожа артилерія, вони намагаються обстріляти наші позиції, вибити наших бійців. Але не вдається в них нічого. Запускають дуже багато квадрокоптерів своїх - розвідників. "Орлани" літають. Розвідують прощупують, потім намагаються вбити арту.
Великі колони ворога можуть будь-якої миті спробувати піти на прорив. Українські воїни кажуть, готові зустріти й знищити противника.
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