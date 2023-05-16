Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин: Котенко розповів деталі [ Редагувати ]
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів подробиці про реєстр зниклих безвісти за особливих обставин.
"Цей реєстр - це офіційний облік безвісти зниклих. Люди мають отримати витяг, який гарантує, що вони можуть отримати соцвиплати у Пенсійному фонді по втраті годувальника. Це буде така матеріальна допомога. Також цей реєстр буде збирати детальну інформацію", - каже він.
Він додав, що люди можуть вносити дані через Національну поліцію.
"Люди звертаються з заявою до поліції про безвісти зниклих і вони будуть автоматично потрапляти до реєстру зниклих безвісти за особливих обставин", - додав він.
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