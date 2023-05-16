Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів подробиці про реєстр зниклих безвісти за особливих обставин.

"Цей реєстр - це офіційний облік безвісти зниклих. Люди мають отримати витяг, який гарантує, що вони можуть отримати соцвиплати у Пенсійному фонді по втраті годувальника. Це буде така матеріальна допомога. Також цей реєстр буде збирати детальну інформацію", - каже він.

Він додав, що люди можуть вносити дані через Національну поліцію.

"Люди звертаються з заявою до поліції про безвісти зниклих і вони будуть автоматично потрапляти до реєстру зниклих безвісти за особливих обставин", - додав він.