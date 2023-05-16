Так, працюючи день за днем, Максим зібрав 5 тисяч гривень.

5 тисяч гривень для бійців власною працею заробив восьмирічний одесит Максим Мельник. Він продавав виноград та в'язав браслети. А у вільний час разом з мамою виготовляв окопні свічки. Зібрані гроші передав військовим волонтерам. Аби вони придбали необхідне для бійців, що воюють на Сході. А ті привезли хлопчикові слова подяки зі Сходу.

Це відео військові волонтери зняли кілька місяців тому, перед черговою поїздкою на фронт. Завітали до одеської родини по окопні свічки. А восьмирічний Максим попросив передати бійцям ще й усі його заощадження.

Володимир, військовий волонтер:

Це була ніч, я виходжу, і цей маленький герой несе такий гаманець, в якому, знаєте, була купа грошей. Для нього - це щось неймовірно багато. Тому що це маленька дитина, вона зібрала.

Гроші Максим заробив власноруч. І збирав їх не заради іграшок чи нового телефона.

Раїса Мельник, мати Максима:

У нас батько пішов, потім дядя його, мій брат. Завжди не хватає то броніків, то амуніції. Він дивився ролики й захотів.

Школяр почав працювати минулого літа.

Максим Мельник, волонтер:

Ми у бабусі нарвали винограду, приїхали, і я почав його продавати. Тут поруч, за воротами. Потім робив браслетики.

Годинами, за підтримки мами, Максим в'язав браслети. Частину - через волонтерів відправляв на фронт. Інші - хлопець за будь-якої погоди продавав на вулиці неподалік дому.

Раїса Мельник, мати Максима:

Зимою було холодно, він приходив додому, грівся, потім знов бігав. Тяжко йому було, іноді казав, не буду вже, бо тяжко. Але.

Але Максим не тільки не покинув свою справу, а вирішив, що зібрати кошти - замало. Так разом з мамою почав робити окопні свічки.

Максим Мельник, волонтер:

Щоб туди відправити - на ЗСУ. І вони там, якщо буде холодно, грілися чи готували поїсти.

Так, працюючи день за днем, Максим зібрав 5 тисяч гривень.

Максим Мельник, волонтер:

Просто, коли ще була зима, бачив, як ЗСУ замерзали. В них там так холодно було, що одяг вкривався інеєм. Я збираю на одяг для ЗСУ. Там є такий одяг: рюкзак з картузом та тканиною, щоб не бачили обличчя.

За першої зустрічі волонтери не взяли кошти. І ось спеціально приїхали до хлопчика.

Максим відкриває коробку, в якій зібрав дарунки для бійців.

Володимир обіцяє обов'язково відзвітувати Максиму, що саме куплять на його кошти. І передає маленькому волонтеру слова подяки від бійців, що воюють на Сході.

Макс, дякуємо тобі за свічки, будемо використовувати їх. Ти молодець, ти герой наш, маленький герой. Побратимам нашим на позиціях роздаємо твої браслети, дуже дякую. Слава Україні! Героям Слава! Бачиш, Максе, один вже на руці. Всі хлопці візьмуть по одному, і ті будуть оберегом.

Раїса сподівається: це відео побачить і тато Максима.

Раїса Мельник, мати Максима:

Він дивиться, ми йому відправляємо, він аж плаче. Гордиться він ним.

Порожній гаманець Максим віддав мамі, щоб завтра розпочати новий збір. А поки пішов гратися. Адже, крім слів подяки, отримав від бійців такі бажані для хлопчика і цілком безпечні військові трофеї.