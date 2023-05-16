Масштабні військові навчання та перегляд заборони на реекспорт озброєнь. Нейтральна Швейцарія може дозволити третім країнам постачати в Україну зброю власного виробництва. За яких умов? І коли це може статися? Дивіться далі.

Чотири тисячі військових, п'ять кантонів та дев'ять днів. Швейцарія щойно завершила військові навчання - наймасштабніші за останні 30 років.

Патрік Хубер, керівник штабу піхотної підготовки армії Швейцарії:

Отже, завдання таке. Бійці не знають, де перебуває супротивник, вони не знають, як проходитимуть навчання, вони прибувають на абсолютно невідому місцевість.

Вишкіл швейцарці запланували ще до початку великої війни між росією та Україною. Утім, і військові, і цивільні кажуть - ніколи раніше жителі країни не вважали їх настільки потрібними.

Матіус Тушер, керівник першої швейцарської територіальної дивізії:

Розуміння населення щодо необхідності таких навчань сильно змінилося. Звісно, це напряму пов'язано з війною в Україні.

Мауро Поджа, керівник департаменту безпеки кантону Женева:

Ми повинні визнати, що люди, які живуть у мирі, можуть постраждати від конфлікту у будь-яку мить. І я думаю, було б неправильно нічого не робити й просто говорити людям, що все буде добре. Навіть якщо ці навчання можуть декого занепокоїти, швейцарці повинні знати, цивільні та військові працюють разом, щоб запобігти можливим ризикам.

Не тільки захищати себе, а й допомогти Україні - Швейцарію закликають європейські партнери. Йдеться не про пряму військову допомогу, а про згоду на реекспорт озброєнь, які потрібні українському війську.

Від початку повномасштабної війни швейцарці категорично відмовлялися давати зелене світло, посилаючись на свій нейтралітет і так званий "Закон про військові матеріали". Іспанії - вони не дозволили поставити Україні зенітні гармати швейцарського виробництва. Данії - бронетранспортери. Німеччині - боєприпаси для зенітних установок "Гепард". Ось що президент Швейцарії заявляв у квітні під час візиту в Берлін.

Ален Берсе, президент Швейцарії:

Ви не можете очікувати від нас порушення наших власних законів. Ні, ви не можете від нас цього очікувати.

Утім, схоже, незабаром це може статися. Профільні комітети верхньої та нижньої палат швейцарського парламенту рекомендували пом'якшити експортний контроль оборонних технологій. Тепер депутати готуватимуть законопроєкт, який дозволить реекспорт швейцарського озброєння до третіх країн за певних умов. У разі його ухвалення, нововведення може набути чинності вже до кінця року.

Імовірно, що реекспорт зброї стане однією із тем виступу Володимира Зеленського. Президент України звернеться до депутатів парламенту під час літньої сесії, яка почнеться 30-го травня. Український президент стане першим іноземним лідером, який звернеться до Федеральних Зборів у відеоформаті.