У вівторок, 16 травня, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українські сили ППО збили вже 7 російських ракет "Кинджалів". Відомо, що на озброєнні армія рф має 80 ракет цього типу. Про це повідомляється у його Twitter.

Черговий неймовірний успіх українських Повітряних Сил! Минулої доби наші захисники неба збили шість російських гіперзвукових ракет "Кинджал" та 12 інших ракет. 80-1-6= .

Міністр оборони запевнив, що у російських терористів немає шансів взяти гору над Україною.

Another unbelievable success for the Ukrainian Air Forces! Last night, our sky defenders shot down SIX russian hypersonic Kinzhal missiles and 12 other missiles.



80-1-6=❌



russian terrorists have no chance of prevailing over Ukraine. Their weapons can and should be countered by…