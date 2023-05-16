Сили ППО збили 7 російських "Кинджалів" - Резніков [ Редагувати ]
У вівторок, 16 травня, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українські сили ППО збили вже 7 російських ракет "Кинджалів". Відомо, що на озброєнні армія рф має 80 ракет цього типу. Про це повідомляється у його Twitter.
Черговий неймовірний успіх українських Повітряних Сил! Минулої доби наші захисники неба збили шість російських гіперзвукових ракет "Кинджал" та 12 інших ракет. 80-1-6=.
Міністр оборони запевнив, що у російських терористів немає шансів взяти гору над Україною.
Їхній зброї можна і потрібно протистояти західною. Дякуємо нашим військовослужбовцям ВПС та нашим державам-партнерам, які вклали кошти в охорону неба над Україною та всією Європою.
Another unbelievable success for the Ukrainian Air Forces! Last night, our sky defenders shot down SIX russian hypersonic Kinzhal missiles and 12 other missiles.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 16, 2023
80-1-6=❌
russian terrorists have no chance of prevailing over Ukraine. Their weapons can and should be countered by…
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