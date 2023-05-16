У вівторок, 16 травня, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українські сили ППО збили вже 7 російських ракет "Кинджалів". Відомо, що на озброєнні армія рф має 80 ракет цього типу. Про це повідомляється у його Twitter.

Черговий неймовірний успіх українських Повітряних Сил! Минулої доби наші захисники неба збили шість російських гіперзвукових ракет "Кинджал" та 12 інших ракет. 80-1-6= .

Міністр оборони запевнив, що у російських терористів немає шансів взяти гору над Україною.

Їхній зброї можна і потрібно протистояти західною. Дякуємо нашим військовослужбовцям ВПС та нашим державам-партнерам, які вклали кошти в охорону неба над Україною та всією Європою.