Заступник міністра освіти України Андрій Вітренко розповів про те, що у Міністерстві освіти та науки визначилися з датою останнього дзвоника у школах та випускних. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Останній дзвоник у школах України рекомендується здійснити 16 червня. Однак, кожен навчальний заклад має право обрати свою власну дату. Формат свята можуть встановлювати не лише у школах, а й військові адміністрації – залежно від ситуації у регіоні.

Якщо під час заходу буде оголошено повітряну тривогу, то всім учасникам необхідно буде негайно спуститися в укриття. Це стосується також проведення випускних.