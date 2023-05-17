Коли в Україні буде останній дзвоник [ Редагувати ]
Заступник міністра освіти України Андрій Вітренко розповів про те, що у Міністерстві освіти та науки визначилися з датою останнього дзвоника у школах та випускних. Про це він сказав у ефірі телемарафону.
Останній дзвоник у школах України рекомендується здійснити 16 червня. Однак, кожен навчальний заклад має право обрати свою власну дату. Формат свята можуть встановлювати не лише у школах, а й військові адміністрації – залежно від ситуації у регіоні.
Якщо під час заходу буде оголошено повітряну тривогу, то всім учасникам необхідно буде негайно спуститися в укриття. Це стосується також проведення випускних.
На розсуд військових адміністрацій кожного регіону залежно від військово-політичної ситуації та ситуації з безпеки всередині країни науково-педагогічна рада, засновники та військові адміністрації ухвалюють остаточне рішення про закінчення цього 2022-2023 навчального року.
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