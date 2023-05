Найстаріша Біблія на івриті Codex Sassoon, датована кінцем IX - початком X століття н. е., була продана на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за $38,1 млн. Про це аукціонний будинок повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Власником рукопису стала організація "ANU - Музей єврейського народу", розташована у Тель-Авіві.

Codex Sassoon - це рання та найбільш повна єврейська Біблія з усіх відомих. Вона містить усі 24 книги єврейської Біблії (Танах), за винятком деяких сторінок з Книги Буття.

Вважається, що реліквія була створена в Ізраїлі чи Сирії та налічує 396 пергаментних сторінок. Біблію названо на ім'я одного з її попередніх власників - колекціонера Девіда Соломона Сассуна.

Експерти зазначають, що незважаючи на невеликі потертості, текст Біблії залишається розбірливим. Для створення Codex Sassoon використали майже 400 пергаментних листів та шкіра понад 100 тварин.

Codex Sassoon вважався загубленим понад шість століть після руйнування синагоги на північному сході Сирії, де він зберігався. Знайти реліквію вдалося у 1929 році, після чого її купив колекціонер Девід Соломон Сассун.

Востаннє Codex Sassoon продавалася на аукціоні в 1989 році за $3,19 млн (майже $8 млн за поточним курсом). З 1989 року власником Біблії був швейцарський фінансист і колекціонер Жакі Сафра.

