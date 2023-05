Весь світ - у вишиванках. День національного символу України сьогодні святкують навіть у Кенії. Захід влаштувало наше посольство у цій африканській країні. Як минуло свято у Найробі - дивіться.

Історія українських дітей у війні і надія на перемогу. Цей драматичний сюжет - у вигляді пісочних малюнків - сьогодні подивилися гості Міжнародного дня вишиванки у Найробі. Його організувала тамтешня українська громада за підтримки нашого посольства у Кенії. Гостям влаштували концерт і ярмарок, знайомили з мистецтвом вишиванки, пригощали українськими стравами і розгірували призи у лотереї. На сцені виступив кенійський гурт "That's What She Said", який торік підірвав соцмережі виконнаням пісні "Ой у лузі червона калина" мовою кісуахілі. Спеціально до цьогорічного свята до Кенії прибула українська співачка, бандуристка Марина Круть.

Лора Мбата, ведуча кенійського телеканалу:

Свято просто неймовірне. Це дивовижно, що попри напад на вашу країну, ви знаходите сили відзначати це свято і давати відсіч ворогу, ваш дух не занепав, це неймовірно. Вишиванка трохи нагадує мені мою культуру, бо і візерунки, і все розповідає про історію народу і несе її через віки, передає з покоління в покоління. Це фантастично.

Українська громада у Кенії - невеличка, але активна. Її учасники від перших днів повномасштабного вторгнення намагаються привернути увагу місцевих до війни в Україні, проводять волонтерські заходи, влаштовують кінопокази фільмів про війну, - розповідає посол України в Кенії Андрій Праведник. За його словами, наше представництво, зі свого боку, робить усе можливе, щоб протидіяти російській пропаганді в Кенії і посилювати зв'язки з цією країною.

Андрій Праведник, посол України в Кенії:

Студентська кенійська молодь цікавиться в цілому міжнародними подіями і зокрема подіями в Україні. Це важливо, бо ця молодь - майбутнє Кенії. І доносячи до них інформацію про нас, ми створюємо коло друзів України в Кенії і це дозволить розвивати відносити.

День української вишиванки у Кенії - як і в багатьох країнах по всьому світові - благодійний захід. Зібрані в Найробі кошти передадуть до глобальної інціативи з підтримки України United24.