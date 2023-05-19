Ціни на нафту зростають у п'ятницю, 19 травня, після зниження більш ніж на 1% у попередній день. Інвестори виявляють обережний оптимізм щодо зменшення ризику дефолту за боргом США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,8% до 76,45 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 0,7% до 72,34 долара.

"Я думаю, що ринки оцінюють ризики дефолту за боргом США, що призводить до більш ризикованого середовища та деякого падіння ціни на нафту марки Brent", - сказав Йіп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

За його словами, тільки ми вирішимо питання зі стелею боргу США, фундаментальні показники можуть зрештою мати більше значення, щоб визначити, чи буде якийсь рух стійким.

Настрої залишаються неоднозначними, оскільки інвестори поєднують оптимізм щодо запобігання дефолту США з даними щодо інфляції, які можуть передбачати подальше підвищення відсоткових ставок світовими центральними банками.

За словами представників ФРС, інфляція в США, схоже, не знижується досить швидко, щоб дозволити Федеральній резервній системі призупинити свою кампанію підвищення процентної ставки.

На думку аналітиків National Australia Bank, можливість додаткового підвищення ставок посилює побоювання щодо слабкого попиту в США.

Проте аналітики кажуть, що ціни мають потенціал зростання, оскільки вони очікують, що попит у Китаї продовжить покращуватися протягом 2023 року, що має компенсувати уповільнення попиту в країнах ОЕСР.