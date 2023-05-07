З поліції Черкас звільнили двох співробітників, яких підозрюють у зґвалтуванні 17-річної місцевої мешканки. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

6 травня до поліції звернулася мешканка Черкас із заявою про злочин сексуального характеру відносно 17-річної доньки. Під час перевірки інформації з’ясувалося, що до вчинення кримінального правопорушення ймовірно причетні двоє працівників поліції.

Про подію невідкладно поінформували Державного бюро розслідувань. Гвалтівників у формі затримали, слідчі ДБР повідомили їм про підозру.

У поліції Черкащини проводять службове розслідування, матеріали якого в найкоротший термін будуть скеровані до ДБР та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Двоє підозрюваних поліцейських звільнені з лав поліції, а їх безпосередніх керівників відсторонили від виконання службових обовʼязків.

За даними видання "Страна.UA", дівчина відпочивала разом зі своїми подругами у черкаському кальян-барі "Хмара". Там дівчата познайомилися з двома хлопцями - Якименком В.Є., 2002 р.н., поліцейським взводу другої роти першого батальйону поліції особливого призначення в Черкаській області та Пазенком Є.С., 2000 р. р., дільничним офіцер поліції у Черкаській області.

Після знайомства вони вирішили поїхати на квартиру одного з поліцейських, де розпивали алкогольні напої. Близько 02:00 ночі хлопці "з застосуванням фізичного насильства по черзі вчинили з дівчиною статевий акт проти її волі, під час якого завдали тілесних ушкоджень".

Коли дівчину відпустили, вона зателефонувала мамі та розповіла, що сталося. Та заявила в поліцію. Було проведено медичну експертизу, яка встановила наявність тілесних ушкоджень у дівчини у вигляді синців на грудях, плечах та стегнах.

Після затримання Якименко та Пазенко заявили, що статевий акт відбувся з ініціативи дівчини та за її добровільною згодою.