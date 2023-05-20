Тепер без сорокакілометрового затору. Черги вантажівок на під'їздах до міжнародного пункту перетину кордону з Румунією у Чернівецькій області стали віртуальними. Вже понад тиждень в Україні діє електронна черга в усіх 16 міжнародних пунктах.

Чимало водіїв, які їдуть через державний кордон у Чернівецькій області, спробували зайняти місце у червні онлайн - уперше. Які враження - дізнавалися наші журналісти.

Сорокакілометрові черги вантажівок на під'їздах до міжнародного пункту перетину на державному кордоні з Румунією у минулому. Нині - інша картина.

На під'їзді до пункту пропуску із Румунією черги зараз немає, дорога вільна. Проїхати не складно.

Реальна черга стала віртуальною. Пан Мирослав з Івано-Франківська везе зерно. Розповідає: часом, щоб перетнути кордон, доводилося чекати понад тиждень.

Шофер уперше скористався "єЧергою".

Зареєструвався в "єЧерга", і тепер з хлопцями чекаємо, що прийде повідомлення, коли нам виїжджати на кордон.

Сергій із Харкова - уже на під'їзді до пункту перетину. Чекав лише кілька годин.

Рух на під'їздах до пункту пропуску організовують інспектори "Укртрансбезпеки". Вони консультують, а також стежать, щоб водії дотримувалися своєї черги.

Прикордонники оперативно вносять зміни в електронну чергу.

Ірина Клименко, керівниця відділення інспекторів прикордонної служби "Порубне":

Ми перевіряємо при в'їзді до пункту пропуску наявність транспортного засобу в електронній черзі. Чи справді час машини заїжджати. І прикордонний наряд відмічає, що справді машина заїхала на пункт пропуску. І також при виїзді з пункту пропуску далі до Румунії прикордонний наряд відмічає в системі, що транспортний засіб вибув з території пункту пропуску, і система показує, скільки є машин на території, скільки може бути.

Кожен із водіїв може побачити кількість машин на будь-якому з міжнародних пунктів перепуску.

Ми просто натискаємо завантаженість. Вибираємо країну, з якою можна перетнути кордон. До прикладу, Румунія. В нас є три пункти пропуску, і в кожному ми бачимо, яка кількість автомобілів, і який час потрібно очікувати, щоб пройти відповідну чергу.

Зареєструватися в особистому кабінеті й стати у віртуальну чергу - на це достатньо 15 хвилин. Головне, щоб власники компаній-перевізників чи логісти, які часто самі реєструють працівників, не забували зазначати дані водія, щоб і він отримував сповіщення про рух черги.

Віталій Пономаренко, керівник управління "Укртрансбезпеки" у Чернівецькій області:

Є два статуси: статус очікування і статус заїзду на міжнародний автомобільний пункт пропуску. Статус очікування на чергу може тривати добу, а статус проїзду декілька годин. Потрібно дочекатися пуш-сповіщення про зміну статусу - від статусу очікування до статусу заїзду до міжнародного пропускного пункту.

Вже у дорозі водії, за необхідності, можуть продовжити тривалість своєї черги. Умови для іноземних перевізників - такі самі.

Це було основне із прохань перевізників, щоб у черзі всі були рівними, і були загальні правила зрозумілі для всіх.

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