Реабілітація військових та підтримка дітей-сиріт. Це головні напрями волонтерської роботи Олі Полякової. Зірка з початком повномасштабного вторгення кардинально змінила тематику виступів і переклала свої колишні хіти.

А прибутки від концертів співачка спрямовує на потрібні справи. Продовжить Олена Логінова.

"Коли закінчиться війна" - пісня з нової концертної програми Олі Полякової, в якій співачка дякує нашим захисникам. Всі композиції тепер - тільки українською. Нею з початком повномасштабної агресії співачка записує нові пісні, також переклала усі російськомовні хіти. Війна, боротьба за свободу, кадри з фронту, історії наших захисників - цими темами тепер пронизані виступи співачки.

Катерина, відвідувачка концерту:

Особливо зараз дуже подобається, що перевела всю програму на українську мову, і ми теж усі переходимо.

Оля Полякова, співачка:

Сьогодні, коли в нас хочуть забрати нашу країну, забрати нашу мову, забрати нашу національність, сказати, що її не існує - це дуже важливо зробити все, щоб залишатися українцями.

А ще важливо - працювати на перемогу, переконана зірка. Виручені кошти за два останні концерти у Києві - а це півмільйона гривень - співачка перерахувала на допомогу дітям-сиротам з проєкту "Дитинство без війни". Понад 1700 дітей вдалося евакуювати з прифронтових зон до Туреччини. Зараз вони - у безпеці.

Оля Полякова, співачка:

Люди дуже охоче донатять на ЗСУ, на машини, на дрони, на все - на дітей не донатять зовсім, взагалі. А це діти-сироти, крім мене, крім вас, при них немає кому піклуватись.

Неля, відвідувачка концерту:

Найнезахищеніше населення - це, звичайно, діти, які постраждали, які залишилися без батьків. Це теж дуже болісне питання.

Одну зі своїх пісень Оля Полякова присвятила медикині Оксані Баландіній, яка втратила кінцівки під час обстрілу, проте знайшла в собі сили радіти життю.

Надихнула мене на цю пісню саме ця дівчина - її звати Оксана, вона з Лисичанська. Їй відірвало дві ноги, але вона виходила заміж за свого нареченого прямо в лікарні, і вони були дуже щасливі.

Оксані, як і багатьом іншим пораненим захисникам, потрібна допомога.

Оля Полякова, співачка:

Це протезування, біонічні протези для військових і цивільних - називається фонд "Незламні". Це дуже важливо, щоб вони мали змогу знову рухатися.

На протезування українських військових співачка за підтримки колег зібрала понад два мільйони гривень. І планує збільшити цю суму, адже незабаром Оля Полякова розпочне Всеукраїнський тур містами України. Перший після початку повномасштабного вторгнення.