Оля Полякова задонатила півмільйона грн дітям-сиротам з проєкту "Дитинство без війни" [ Редагувати ]
Реабілітація військових та підтримка дітей-сиріт. Це головні напрями волонтерської роботи Олі Полякової. Зірка з початком повномасштабного вторгення кардинально змінила тематику виступів і переклала свої колишні хіти.
А прибутки від концертів співачка спрямовує на потрібні справи. Продовжить Олена Логінова.
"Коли закінчиться війна" - пісня з нової концертної програми Олі Полякової, в якій співачка дякує нашим захисникам. Всі композиції тепер - тільки українською. Нею з початком повномасштабної агресії співачка записує нові пісні, також переклала усі російськомовні хіти. Війна, боротьба за свободу, кадри з фронту, історії наших захисників - цими темами тепер пронизані виступи співачки.
Катерина, відвідувачка концерту:
Особливо зараз дуже подобається, що перевела всю програму на українську мову, і ми теж усі переходимо.
Оля Полякова, співачка:
Сьогодні, коли в нас хочуть забрати нашу країну, забрати нашу мову, забрати нашу національність, сказати, що її не існує - це дуже важливо зробити все, щоб залишатися українцями.
А ще важливо - працювати на перемогу, переконана зірка. Виручені кошти за два останні концерти у Києві - а це півмільйона гривень - співачка перерахувала на допомогу дітям-сиротам з проєкту "Дитинство без війни". Понад 1700 дітей вдалося евакуювати з прифронтових зон до Туреччини. Зараз вони - у безпеці.
Оля Полякова, співачка:
Люди дуже охоче донатять на ЗСУ, на машини, на дрони, на все - на дітей не донатять зовсім, взагалі. А це діти-сироти, крім мене, крім вас, при них немає кому піклуватись.
Неля, відвідувачка концерту:
Найнезахищеніше населення - це, звичайно, діти, які постраждали, які залишилися без батьків. Це теж дуже болісне питання.
Одну зі своїх пісень Оля Полякова присвятила медикині Оксані Баландіній, яка втратила кінцівки під час обстрілу, проте знайшла в собі сили радіти життю.
Надихнула мене на цю пісню саме ця дівчина - її звати Оксана, вона з Лисичанська. Їй відірвало дві ноги, але вона виходила заміж за свого нареченого прямо в лікарні, і вони були дуже щасливі.
Оксані, як і багатьом іншим пораненим захисникам, потрібна допомога.
Оля Полякова, співачка:
Це протезування, біонічні протези для військових і цивільних - називається фонд "Незламні". Це дуже важливо, щоб вони мали змогу знову рухатися.
На протезування українських військових співачка за підтримки колег зібрала понад два мільйони гривень. І планує збільшити цю суму, адже незабаром Оля Полякова розпочне Всеукраїнський тур містами України. Перший після початку повномасштабного вторгнення.
по темі
Історію 10-річної Кіри Король ми вже розповідали. Юна волонтерка робила ляльки-обереги, продавала їх на вулицях міста, а всі виручені кошти донатила на потреби наших захисників. Згодом дівчинка освоїла нові вміння, щоб допомагати військовим масштабніше.
Кабінет зробили з поштової автівки з Європи. Обладнання закупили за донати, ще частину надіслали іноземні благодійники. У мобільній клініці - можна робити навіть операції.
У командуванні Об'єднаних сил ЗСУ заявляють: одні бійці протистоять ракетам і безпілотникам за допомогою зенітно-ракетних комплексів малої та середньої дії. А інші для збиття ворожих об'єктів виїжджають на позиції в складі мобільних вогневих груп.
Їхні імена - це спортивна гордість України. Їх знають в усьому світі - і вони стали амбасадорами нашої країни в міжнародному проєкті "Юнайтед24".
Продукти та гігієнічні набори від футбольного клубу "Динамо" доправлять на позиції ЗСУ, Прикордонної служби, а також до переселенців в різних регіонах України.