Вони хочуть деморалізувати населення та завдати якомога більшої шкоди державі - військові проаналізували мету щоденних обстрілів Нікопольщини. Інших причин, кажуть, не існує. Адже свою бойову техніку направляють винятково на житловий сектор.

За майже 11 місяців ворожих атак лише у Нікополі понівечено понад 4,5 тисячі обʼєктів. Та попри щоденні обстріли у місті життя не зупиняється, цього року, навіть, взялися до ремонту доріг.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

Ось таку вирву залишив один із ворожих снарядів. Глибина не велика, але навколо, як ви бачите, все посічене, а на землі просто десятки ось таких уламків.

А вже інший російський снаряд поцілив прямісінько у будинок пані Анастасії.

Анастасія Кривошеєва, жителька Нікополя:

Чую вибух, і двері відскочили у ванній кімнаті, я закрила кран, думаю ні. У підвал, і я тільки добігла у підвал, як почалось, і щоб ви розуміли, ось ці двері у ванній кімнаті - 8 дірок, і плитка наскрізь. Я просто уявила, якби я там була.

Родину жінки - чоловіка та 7-річного сина - врятувало укриття. Його облаштували у підвалі. Тут переховуються вже 11 місяців.

У нас тут була консервація, я всю винесла в іншу частину будинку, там теж підвал. Бо кажу, ще не хватало, щоб від вібрації моя консервація мене ж і прибила. Чоловік придумав сюди телевізор. Тут зима настала, ми ж думали кожен день, що воно закінчиться. Обігрівачі.

В той день обстрілу, коли жінка вийшла з укриття - ледь не зомліла від побаченого.

Анастасія Кривошеєва, жителька Нікополя:

Два снаряди прийшлися на одне подвір'я, що зірвалися. Криші немає, веранди нема, холодильника немає, двері взагалі вивернуло в іншу сторону. В хаті теж вікно вилетіло.

Другу добу ліквідовувати наслідки родині допомагають комунальники.

Лише на цьому об'єкті працює з десяток комунальників. Вже накрили зірваний дах плівкою. З ранку до ночі вивозять потрощене - розбитий шифер, шибки та цеглу зі зруйнованого сараю.

Михайло Денесюк, представник комунального підприємства:

Прибираємо наслідки, що розбомбили - вивозимо, що більш менш вціліле - залишаємо, те, що вже не підлягає, вивозимо на полігон.

Окрім майна, у родини постраждало і господарство. Не можуть дорахуватися курей.

- Зараз вони просто по городу ходять кури наші. - Чи багато у Вас було курей? Близько двох десятків, зараз залишилося менше, двох десь взагалі немає.

Звуки повітряної тривоги, які сповіщають про загрозу артобстрілу, нікопольці чують щодня. Ворог цинічно обстрілює мирне населення з тимчасово окупованого Енергодару. Застосовують важку артилерію, РСЗВ та безпілотники.

Це деморалізація цивільного населення, нанесення збитків державі, аби цивільне населення якось впливало на органи державної влади, ми іншого не бачимо. Вже проведений не один аналіз - хаотичне нанесення ударів взагалі. Просто відпрацьовується ворогом вулиця. Насипається туди "Град". Страждає тільки цивільне населення, руйнуються будинки, лінії електропередач.

За 11 місяців щільних обстрілів у Нікополі пошкоджено понад чотири із половиною тисячі об'єктів - це і комунальна, соціальна, промислова інфраструктура, а ще житло людей. Та попри важку ситуацію - життя у місті продовжується. Цього року комунальники навіть приступили до ремонту доріг.

За словами міського голови, якщо торік увесь бюджет був спрямований на ліквідацію наслідків обстрілів, то вже цього року із будівельними матеріалами допомагають фонди, а кошти міської скарбнички направили на ремонтні роботи.

Олександр Саюк, міський голова Нікополя:

У цьому році ми виконуємо ремонт доріг і будемо виконувати заміну аварійних водогонів, де велика аварійність, і підтримуємо роботу комунальних підприємств. Це, напевно, основне, а також виділяємо кошти на реконструкцію тимчасових укриттів у закладах освіти.

Коли діти повернуться до школи чи дитячих садків говорити ще зарано, зізнається міський голова, але має віру, що вже з першого вересня зможуть частково перейти до змішаного навчання. Проте це залежатиме від безпекової ситуації. Єдина вимога - ворожа артилерія не має діставати до Нікопольщини, а відтак і ноги окупантів на українській землі не має бути.