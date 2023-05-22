Автомобіль Aurus потрапив у ДТП у центрі Москви. За попередніми даними, лімузин російського виробництва закріплений за патріархом РПЦ Кирилом.

Аварія сталася о 6:30 ранку за московським часом на перетині проспекту Миру та Лікарняного провулку. Автомобіль Volvo, виїжджав з провулка, коли в нього врізався патріарший лімузин. Також зачепили автомобіль екстрених служб.

Внаслідок зіткнення машин постраждала одна людина, але від госпіталізації відмовилася. Чи був сам патріарх у автомобілі - наразі невідомо.

Aurus - російський бренд представницьких автомобілів. На даний момент виробляються Aurus Senat та позашляховик Komendant. Виробництво позашляховика стартувало наприкінці листопада 2022 року.