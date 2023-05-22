Лімузин Aurus патріарха Кирила потрапив у ДТП в центрі Москви (відео) [ Редагувати ]
Автомобіль Aurus потрапив у ДТП у центрі Москви. За попередніми даними, лімузин російського виробництва закріплений за патріархом РПЦ Кирилом.
Аварія сталася о 6:30 ранку за московським часом на перетині проспекту Миру та Лікарняного провулку. Автомобіль Volvo, виїжджав з провулка, коли в нього врізався патріарший лімузин. Також зачепили автомобіль екстрених служб.
Внаслідок зіткнення машин постраждала одна людина, але від госпіталізації відмовилася. Чи був сам патріарх у автомобілі - наразі невідомо.
Aurus - російський бренд представницьких автомобілів. На даний момент виробляються Aurus Senat та позашляховик Komendant. Виробництво позашляховика стартувало наприкінці листопада 2022 року.
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