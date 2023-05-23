У кремлі назвали "справжню" мету "СВО": у чому вона полягає [ Редагувати ]
На 15-й місяць війни в росії вигадали справжню мету так званої "спеціальної військової операції". Вона полягає в тому, щоб не допустити падіння Бєлгородської області та інших регіонів рф. Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
Офіційний кремль (устами пєскова) на 15-й місяць повномасштабної війни нарешті сформулював мету "СВО": не допустити падіння Бєлгородської області. Дуже рефлективно і недалекоглядно. Пропоную мислити на один крок уперед і розпочинати нову інформаційну кампанію "російської перемоги": "Досягнуто. Разом і назавжди. Калуга, Тула, Рязань - це росія.
За його словами, зараз настав час для російського режиму, щоб замислитись над об'єктивними речами: чим раніше він виведе війська з території України, тим менш грандіозною для росії катастрофою все закінчиться у фіналі.
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