На 15-й місяць війни в росії вигадали справжню мету так званої "спеціальної військової операції". Вона полягає в тому, щоб не допустити падіння Бєлгородської області та інших регіонів рф. Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Офіційний кремль (устами пєскова) на 15-й місяць повномасштабної війни нарешті сформулював мету "СВО": не допустити падіння Бєлгородської області. Дуже рефлективно і недалекоглядно. Пропоную мислити на один крок уперед і розпочинати нову інформаційну кампанію "російської перемоги": "Досягнуто. Разом і назавжди. Калуга, Тула, Рязань - це росія.

За його словами, зараз настав час для російського режиму, щоб замислитись над об'єктивними речами: чим раніше він виведе війська з території України, тим менш грандіозною для росії катастрофою все закінчиться у фіналі.