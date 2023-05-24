В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 24 травня.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Впродовж минулої доби противник завдав 41 авіаційного удару та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав. Там же завдав авіаудару.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Хромового. Завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського, Білої Гори, Озарянівки та Торецька.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Первомайського. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку численні атаки противника відбито в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Пречистівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Зафіксовано ворожі авіаудари по населених пунктах Гуляйполе, Мала Токмачка та Степове Запорізької області.

Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких 3 - по зенітно-ракетних комплексах.

Минулої доби наші воїни знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52, 4 ударних БпЛА типу "Shahed" та 1 розвідувальний дрон типу "Zala".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 3 важливі цілі противника.