Окупаційна влада Криму "націоналізує" ялтинську квартиру президента України Володимира Зеленського. Про це заявив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, "Держрада" Криму сьогодні ухвалить постанову про "націоналізацію" квартири дружини українського президента Олени Зеленської. Вона знаходиться в елітному житловому комплексі "Імператор" у Лівадії.

Крім цього, у власність "республіки" перейде колишня штаб-квартира забороненого в рф Меджлісу кримських татар у Сімферополі.

Раніше окупаційна влада Криму "націоналізувала" понад 130 об'єктів, які належать українським власникам: кінотеатр, заводи, великі торгові центри та магазини.

Головним критерієм експропріації власності, зазначали чиновники, була відкрита "антиросійська позиція" її власників.