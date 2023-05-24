В Севастополі пролунали кілька вибухів [ Редагувати ]
В тимчасово окупованому Криму сьогодні "неспокійно". Повідомляють про звуки вибухів в районі Козачої бухти, в Севастополі.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Крымский ветер".
"У Севастополі пролунало кілька вибухів, повідомляють наші підписники. Судячи з усього, в районі Козачої бухти - добре чутно в Гагарінському районі міста", - пише канал.
Наразі детальної інформації про причини та обставини вибуху немає. Окупаційна "влада" також поки що жодним чином не коментувала дану ситуацію.
Зокрема, зазначається, що перед цим вибух пролунав в Інкермані.
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