За добу українські військові знищили понад роту російських окупантів на Таврійському напрямку. При чому окупанти намагались 23 рази атакувати позиції ЗСУ. Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 312 обстрілів.

Протягом минулої доби ворог 23 рази атакував наші позиції. Отримавши відсіч, відійшов.