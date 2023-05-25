Окупанти за добу втратили понад роту і продовжують наступати біля Авдіївки та Мар'їнки [ Редагувати ]
За добу українські військові знищили понад роту російських окупантів на Таврійському напрямку. При чому окупанти намагались 23 рази атакувати позиції ЗСУ. Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.
Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 312 обстрілів.
Протягом минулої доби ворог 23 рази атакував наші позиції. Отримавши відсіч, відійшов.
- На Авдіївському та Мар’їнському напрямках під вогонь окупантів потрапили Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.
- На Запорізькому напрямку противник обороняється. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка і Новосілка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоселівка, Омельник, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області.
- Втрати противника на таврійському напрямі становлять більше роти. Також знищено та пошкоджено 11 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.
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