Компліментарне для України та української армії інтерв'ю керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина - спроба підвищити свою політичну суб'єктність перед неминучим перерозподілом власності та впливу, які чекають росію. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Парадоксальна позиція у Пригожина. З одного боку він грає в свою інформаційну гру, хоче підвищити свою політичну суб'єктність, оскільки розуміє, що росія йде до певних фатальних подій на внутрішньому ринку і буде боротьба між різними кланами на етапі фіналізації війни. У часі, коли будуть робити перерозподіл майна, впливів, територій, тому що класична путінська вертикаль зникне , а замість неї приходитимуть люди. як той же Пригожин і між собою вирішуватимуть, хто які території буде контролювати.

Тобто він розуміє, що цей перерозподіл в росії уже не за горами. Тому він свою суб'єктність підвищує, щоб трошки збільшити вплив не тільки на ту чорносотенну категорію суспільства, до якої відносяться ультрапатріоти, на яких він постійно працював. Він хоче збільшити цю аудиторію і сказати: "Пригожин це суб'єкт політичного процесу". І для нього не існує авторитетів, включно з путіним.

Щодо того, наскільки він правдивий, і робить компліменти Україні. Він просто об'єктивний у даному випадку, тому що йому це вигідно. Чому йому вигідно - бо він показує, що він чи єдиний з російського більш менш питомого керівництва, який приймає безпосередню участь у бойових діях, розуміє як воює Україна, розуміє як воює Міноборони росії. І тому він говорить об'єктивні речі, що Україна вкрай небезпечна для росії сьогодні держава, яка має ефективну армію, яка вміє користуватись сучасними видами озброєння, і за якою треба дуже і дуже обережно себе поводити.