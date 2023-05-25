У Донецькій області снаряд рашистів влучив у дамбу Карлівського водосховища, під загрозою підтоплення опинилося кілька селищ. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Обстріли по всій лінії фронту. Обстрілів зазнали і Курахівська, і Мар'їнська, де загинула одна людина. Протягом дня одна людина загинула і одна отримала поранення.

Буквально півтори години тому трапилась подія, це влучання в одну з дамб водосховища, зараз усі служби підняті, і буде проведена комісія ДСНС для того, щоб одразу фахівці військової адміністрації, компанії "Вода Донбасу" спостерігали, який потік води буде рухатись і є велика загроза підтоплення населених пунктів.

Це буквально зараз сталося, тому всі повідомлення будуть згодом. Там невелика кількість людей по населеним пунктам, але евакуація їм буде проведена, щоб не було загрозт їх життю та здоров'ю.