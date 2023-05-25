На Донеччині рашисти підірвали дамбу Карлівського водосховища, є загроза підтоплення (відео) [ Редагувати ]
У Донецькій області снаряд рашистів влучив у дамбу Карлівського водосховища, під загрозою підтоплення опинилося кілька селищ. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Обстріли по всій лінії фронту. Обстрілів зазнали і Курахівська, і Мар'їнська, де загинула одна людина. Протягом дня одна людина загинула і одна отримала поранення.
Буквально півтори години тому трапилась подія, це влучання в одну з дамб водосховища, зараз усі служби підняті, і буде проведена комісія ДСНС для того, щоб одразу фахівці військової адміністрації, компанії "Вода Донбасу" спостерігали, який потік води буде рухатись і є велика загроза підтоплення населених пунктів.
Це буквально зараз сталося, тому всі повідомлення будуть згодом. Там невелика кількість людей по населеним пунктам, але евакуація їм буде проведена, щоб не було загрозт їх життю та здоров'ю.
У своєму Телеграм-каналі Кириленко додав, що під загрозою підтоплення опинилися селища Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2.
Російська окупаційна армія з початку широкомасштабного вторгнення постійно обстрілювала Карлівку, наносячи удари саме по греблі, нехтуючи тим, що від цих дій постраждають передусім цивільні. До такого розвитку подій ми були готові, а тому оперативні та рятувальні служби Донеччини вже почали діяти за чітко визначеним алгоритмом. Громади, які знаходяться у зоні ймовірного підтоплення, попереджені. За потреби буде розпочато евакуацію цивільного населення.
по темі
У Старобільському районі на Луганщині росіяни готують до війни ув'язнених із колоній за, так би мовити, скороченою програмою. Огляд останніх новин з Донеччини зібрала Ольга Куріленко.
Через російську агресію вони втратили житло та роботу. Та найгірше окупанти вбили їхню дитину, ще двох - поранили. Історію однієї сім'ї з Донеччини - розкаже наш кореспондент Артур Терещенко.
Одна людина загинула і 11 отримали поранення внаслідок російських обстрілів. Так завершується четвер, 11 травня, на Донеччині. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко
У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів подробиці атаки окупантів вночі 9 травня
Боєприпаси скидали прямісінько у двори місцевих жителів. Наслідки атаки бачила Олена Мендалюк. Вона побувала на місцях влучань.
За минулу добу рашисти 71 обстріляли Херсонщину, внаслідок чого поранено дві людини. Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів. З території області задля безпеки евакуювали 155 людей. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін