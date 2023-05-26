У Бердянську пролунали потужні вибухи, вражені установки С-300 (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Бердянську ввечері 25 травня пролунало кілька гучних вибухів. Про це повідомив гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов.
Боевики ВСУ нанесли массированный удар по Бердянску. Были ли это британские ракеты Storm Shadow или что-то другое - пока неизвестно.
Вибухи у Бердянську підтверджує Бердянська міська військова адміністрація.
Дууууже вдала робота ЗСУ! Окупанти не дорахувалися установок С300.
Місцеві жителі масово пишуть у соцмережі про звуки детонації. За деякими даними, був "приліт" у склад боєприпасів.
по темі
У тимчасово окупованому російськими військовими Мелітополі (Запорізька область) вранці 12 травня пролунав сильний вибух
У понеділок, 15 травня, у центрі Луганська пролунав вибух
Зранку у понеділок, 15 травня, у тимчасово окупованих Токмаку Запорізької області та Луганську лунають вибухи
Сьогодні, 14 травня, військові рф знову атакували території Запорізької області