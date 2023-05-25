Пів тисячі камер із функцією розпізнавання облич уже працюють на Київщині. І вже дають свої результати. Зокрема, допомагають у пошуку дітей. Правоохоронці кажуть, цього року завдяки камерам знайшли всіх. Як працює система - деталі в нашому сюжеті.

День, коли тринадцятирічний син втік із дому, - став одним із найстрашніших у житті, згадує Лідія. Це сталося місяць тому, але жінка й досі не може оговтатися від пережитого. Карає себе за те, що в ті дні поконфліктувала з сином.

Лідія Шум, жителька села у Київській обл.:

Я його не пускала гуляти, і він хотів до бабушки в Бориспіль, а ми не змогли поїхати.

Син немов розчинився у повітрі, згадує Лідія. Спочатку родичі спробували знайти хлопця самі, потім звернулися до поліції. Правоохоронці попросили в матері фото зниклого хлопця. Застосували систему розпізнавання облич. Дитину виявили в центрі міста - школяр саме направлявся до залізничної станції й паралельно просив гроші у перехожих на квиток!

Лідія Шум, жителька села у Київській обл.:

Знайшли його ввечері, об 11 годині його привезли, майже сутки його не було.

Майже 240 повідомлень про зникнення дітей. Статистика Нацполіції лише поточного року і лише у Київській області. Правоохоронці звітують - усіх знайшли. У пошуках неабияк допомогла ось ця система відеоспостереження та відеоаналітики. На Київщині її застосовують уже 6 років поспіль. Кількість камер, що спостерігають за містами, постійно зростає.

Андрій Нєбитов, начальник ГУ НПУ в Київській області:

Якщо брати станом на зараз, то маємо 1910 цих камер. 500 - встановлені останнім часом з функцією розпізнавання обличчя і додатковими функціями, які дають змогу як Збройним силам і іншим Силам безпеки отримувати таку необхідну зараз аналітичну інформацію.

Система не дешева, кажуть посадовці, втім ефективна. Мають намір розвивати її й надалі.

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:

У 2022 році було виділено на всю цю систему 139 млн грн. В цьому році плануємо витратити ще 25 млн для модернізації та збільшення цієї системи.

Аби переконати нашу знімальну групу, що система розпізнавання облич і справді працює на відмінно, правоохоронці пропонують випробувати її на мені! Спочатку мене фотографують.

Потім завантажують фото в систему. І вже за кілька секунд бачимо на моніторі й мене, і людей, які зовні на мене схожі.

Є від 100 до 10 відсотків співпадіння, тому якщо людина змінює зовнішність, все одно може потрапити в ті відсотки.

Система розпізнавання облич має безліч корисних функцій, підсумовують правоохоронці. Допомагає розшукувати зниклих дітей і дорослих. Зокрема, слідчі мають достатньо прикладів, коли завдяки цій системі їм вдалося розкрити тяжкі злочини.