У Києві на блокпосту суддя напідпитку на смерть збив нацгвардійця – ЗМІ [ Редагувати ]
В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Про це повідомляє УП, посилаючись на співрозмовників у правоохоронних органах.
Близько півночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на автомобілі "Лексус", рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.
За даними джерел УП, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Правоохоронці затримали винуватця ДТП.
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