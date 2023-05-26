Новим головою Верховного Суду обрали Станіслава Кравченка [ Редагувати ]
Пленум Верховного суду України обрав нового голову ВСУ. Ним став Станіслав Кравченко - голова Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду. За нього проголосували 108 зі 148 суддів.
За Альберта Єзерова віддали голоси 2 суддів, за Наталію Коваленко - 13, Івана Міщенко - 14.
Голова Верховного суду України Станіслав Кравченко
Нагадаємо, судді Верховного суду 16 травня на екстренному засіданні висловили недовіру Князєву. Таким чином він втратив посаду голови ВСУ, але досі залишається його суддею. Його відсторонення, затримання та арешту є компетенцією Вищої ради правосуддя.
15 травня НАБУ заявило про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді. Голову ВСУ Всеволода Князєва затримали на хабарі у $2,7 млн.
У заяві НАБУ йдеться, що "епізод із "винагородою" для Голови Верховного Суду пов’язаний з ухваленням судом рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит".
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